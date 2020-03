Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti - dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit unui bilant Reuters. Citeste si: Marea Britanie antreneaza caini pentru a depista Covid-19: "Scopul este sa poata depista pe oricine, inclusiv pe cei asimptomatici"…

- Cainii de detecție medicala vor lucra cu Școala de Igiena și Medicina Tropicala din Londra (LSHTM) și cu Universitatea Durham din nord-estul Angliei pentru a determina daca caninii ar putea ajuta diagnosticul. Organizațiile au spus ca au inceput pregatirile pentru antrenarea cainilor si va…

- Insula Paștelui care are numele oficial Rapa Nui, aflata la 3.510 de kilometri de Chile, țara de care aparține, a intrat in carantina. Autoritațile locale au anunțat un al doilea caz, fara a oferi insa detalii. Dupa aceasta situație toți turiștii au fost evacuați, iar compania Latam, singura…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Boris Johnson (55 de ani), premierul Marii Britanii, are coronavirus! E informația momentului pe mapamond și a fost confirmat de oficialul britanic pe contul sau de Twitter. Boris Johnson a publicat un mesaj in care a explicat simptomele care l-au determinat sa se testeze. „In ultimele 24 de ore, am…

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…

