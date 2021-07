Povestea unei clujence diagnosticată cu ”Covid lung” Claudia a relatat cum a ajuns sa fie diagnosticata cu ”COVID lung”, adica revenirea dupa cele doua saptamani de carantina este foarte grea.”Azi se implinesc 3 luni de cand am iesit din carantina in urma infectarii cu covid. Desi am fost clasata la categoria "manifestare usoara" eu m-am resimtit destul… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele nevaccinate impotriva Covid-19 care vin din țarile aflate in zona roșie, cu risc epidemiologic ridicat, printre care se numara Marea Britanie, Olanda, Spania, Portugalia sau Cipru, vor intra in carantina 14 zile la sosirea in Romania, cu posibilitatea de a face un test Covid-19 in a opta…

- Ministerul sanatații din Israel a anunțat miercuri ca țara a reintrodus unele masuri anti-COVID, dupa ”un nou focar de COVID” provocat de varianta indiana, denumita Delta, informeaza Dpa, citata de Agerpres . In urma cu cateva zile, autoritațile au introdus din nou obligativitatea purtarii maștii in…

- Romania a ajuns la 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 158 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- Cei peste 5 milioane de locuitori din Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, au primit ordinul oficial de a intra din nou in lockdown – pentru a patra oara in ultimul an si jumatate – incepand de la miezul noptii de joi spre vineri, dupa aparitia unui focar de COVID-19, informeaza AFP.Noul…

- ”Documentul va cuprinde date ale persoanei care se vaccineaza, dar exista și un acord de protecție a acestor date in cazul in care un certificat ar fi fraudat. Exista un sigiliu și un identificator unic, care nu permite absolut deloc aceasta fraudare. Am observat in spațiul public foarte multa teama…

- Delegația Romaniei, nu a putut participa la ceremonia de deschidere a concursului Eurovision care a avut loc duminica seara la Rotterdam, in Olanda, din cauza unui caz de COVID-19, inregistrat in hotelul unde era cazata. Problemele au aparut in delegația Islandei și intreaga echipa a fost plasata in…

- India doboara record dupa record de infectari si decese din cauza Covid-19. Spitalele nu mai au oxigen, campania de vaccinare aproape ca s-a oprit din cauza lipsei serurilor, dar premierul indian, Narendra Modi, in ciuda sfaturilor si criticilor ezita sa impuna carantina nationala, cu toate ca grupul…

- Cetațenii australieni care se intorc acasa din India ar putea primi pana la cinci ani de inchisoare și amenzi, dupa ce Guvernul a interzis astfel de calatorii, potrivit BBC. De asemenea, la inceputul saptamanii, Australia a suspendat toate zborurile din India. Presa din Australia scrie ca este pentru…