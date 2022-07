Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a castigat un proiect de peste 8 milioane de euro pentru digitalizarea institutiei de invatamant superior. Acesta poarta numele „Cadru pentru dezvoltarea durabila a componentei digitale a universitatii - eUAIC", a fost depus in cadrul apelului „Granturi…

- Luni, 27 iunie 2022, Excelența Sa Victor CHIRILA, Ambasadorul Republicii Moldova in Romania, a efectuat o vizita oficiala la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a intalnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. La intalnire au mai fost prezenți domnul Emil JACOTA,…

- Un nou mecanism de detecție genetica a virusului SARS-CoV-2 prin metode de programare moleculara a descoperit, in premiera, echipa de cercetare de la Laboratorul de Biofizica Moleculara și Fizica Medicala din cadrul Facultații de Fizica a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Echipa este formata…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a caștigat o finanțare de 4,8 milioane de lei la competiția „Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)” 2021, organizata de Ministerul Educației prin Unitatea Executiva pentru Finanțarea Invațamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii…

- In premiera pentru orașul Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Departamentul de Științe ale comunicarii și Relații Publice din cadrul Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, organizeaza și gazduiește, in perioada 26-28 mai 2022, Colocviul franco-roman in științele informației…

- Alaturi de Manastirea „Sfanta Ana" Rohia, oficialii editurii au lansat „Integrala N. Steinhardt", care contine 22 de volume. Este unul dintre cele mai ambitioase proiecte editoriale din ultimii ani de pe piata de carte din Romania. Editura Polirom a marcat ieri finalizarea si implicit lansarea la apa…

- Numeroase alei nefolosite sunt reabilitate pe bani europeni, in proiectul cu telefericul. Multe alei se opresc insa brusc si nu mai duc nicaieri, oprindu-se in garduri metalice care nu se stie ce rost au, unele cu porti incuiate. Nici zona de pe malul lacului nu mai atrage oamenii fiindca a fost acaparata…