- Acesta este cel mai ridicat nivel al deficitului comercial al SUA dupa ianuarie 1992 si reprezinta o crestere de 57.6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In februarie, deficitul comercial a atins 70,5 miliarde de dolari. Deficitul comercial cu China a urcat cu peste 22%, la 36,9 miliarde de dolari,…

- China va vaccina pentru prima data intreaga populație a unui oraș, dupa ce a inregistrat 15 cazuri noi de COVID-19. Orașul are aproximativ 300.000 de locuitori și se afla in apropierea graniței cu Myanmar. Locuitorii din Ruili, provincia Yunnan, au fost, de asemenea, plasați in carantina. Decizia de…

- Guvernul iranian doreste ca SUA sa ridice toate sanctiunile impotriva Iranului si respinge orice diminuare a acestora „pas cu pas”, a informat sambata postul de televiziune de limba engleza iranian Press TV, citat de Reuters. Cele doua tari au declarat vineri ca vor purta discutii indirecte la Viena…

- Exporturile Chinei au inregistrat o creștere record in perioada ianuarie-februarie, de 60,6%, in timp ce importurile au crescut cu 22,2. Cifrele contrasteaza puternic cu scaderea inregistrata anul trecut in perioada similara, de aproximativ 17% la exporturi și de 4% a importurilor. China a inregistrat…

- Unul dintre locatarii din imobilul cu asistați social de pe strada Doina nr.15 a fost gasit spanzurat in curtea din spatele Baii Comunale. Barbatul a fost instiințat ca trebuie sa elibereze locuința dar nu avea unde sa mearga. Vecinii spun ca ar fi cedat nervos. Mai multe familii care locuiesc pe strada…