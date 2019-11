Ziarul Unirea Povestea uimitoare a bebelușului de 700 de grame care s-a incapațanat sa traiasca: Sebi a stat internat un an in spital Sebi s-a nascut la Maternitatea din Sibiu cu o greutate de 700 de grame și a stat internat in spital timp de un an. Aici a invațat primele cuvinte, iar medicii spun ca nicio sarbatoare nu a fost mai așteptata ca ziua cand au semnat biletul de externare al baiatului... Povestea uimitoare a bebelușului de 700 de grame care s-a incapațanat sa traiasca: Sebi a stat internat un an in spital Ziarul Unirea