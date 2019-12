Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, au fost sancționate de Comisia de Apel pentru acordarea licenței cluburilor, din cadrul FRF. Astra a fost depunctata cu 3 puncte și a pierdut poziția de lider in Liga 1. CFR Cluj a primit interdicție la transferuri pana la urmatoarea evaluare.…

- Procurorii doljeni au cerut si obtinut arestarea unui barbat din comuna Plenita, acuzat de omor calificat. Sambata, barbatul a batut si incendiat o vecina, o femeie de 83 de ani. In fata anchetatorilor, suspectul a declarat ca a ucis batrana pentru ca era… vrajitoare. Barbatul a mai sustinut ca, tot…

- FC Hermannstadt a remizat, vineri, cu FC Viitorul, scor 1-1, in etapa 16 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO In minutul 14, Vlad Achim a reușit sa-l invinga pe portarul…

- Toate partidele etape sunt transmise in direct de Look Sport/ Plus, Digi sport și Telekom Sport. Vineri, 1 noiembrieOra 20.30 FC Viitorul - Chindia Targoviște, stadion Central - Ovidiu. Rivaldinho l-a facut pe tatal sau, celebrul Rivaldo, a doua oara bunic. Seniorul e la Constanța și vine la meci. Juniorul…

- FCSB a invins-o, duminica, pe Chindia, scor 2-1, la Ploiești, iar patronul echipei bucureștene, Gigi Becali, 61 de ani, a inceput sa faca tot felul de calcule. Conform latifundiaului din Pipera, in urmatoarele noua partide, FCSB ar trebui sa obțina punctaj maxim. Sau, cel puțin sa caștige șase jocuri,…

- Doua colege si prietene ale Luizei Melencu au primit citatii pentru a fi audiate, miercuri, la Craiova, in calitate de martori. Procurorii DIICOT din dosarul Caracal vor veni de la Bucuresti special sa ia aceste declaratii.

- SCM ''U'' Craiova a avut parte de un debut reusit de sezon in Liga Nationala de baschet masculin, gratie victoriei cu 75-74 (23-19, 17-23, 17-9, 18-23) in fata vicecampioanei BC CSU Sibiu, duminica seara, pe teren propriu.

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Craiovei, a vorbit inaintea duelului cu Viitorul din aceasta seara. Craiova - Viitorul, ultimul meci al etapei #11 din Liga 1, incepe la ora 20:30. Partida va fi transmisa pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul…