Stiri pe aceeasi tema

- Simona Hapciuc, fosta concurenta la „Survivor Romania” și actrița, a atras atenția cu cele mai recente declarații. A dezvaluit ca și-a facut anul trecut testamentul. Nu mai are nicio ruda, așa ca a vrut sa iși asigure fiul, in caz ca ea pațește ceva. Baiețelul ei are doar trei ani. Vedeta a desemnat-o…

- Gabriela Cristea și Simona Hapciuc au venit la TV și au oferit tuturor detalii neștiute din culisele show-ului ”Mamici de pitici, cu lipci”, care sta sa inceapa la Antena Stars. Vedetele au spus cum se ințeleg in spatele camerelor de luat vederi, dar și cine este, de fapt, in prim-plan.

- Incepand din 6 septembrie, in fiecare luni si marti, de la 18:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici, un reality show despre viata de familie cu copii, asa cum este ea vazuta prin ochii a trei vedete din showbiz-ul romanesc. Gabriela Cristea, Deea Maxer…

- Incepand din 4 septembrie, in fiecare sambata si duminica, de la 18:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului „Mamici de pitici, cu lipici”, un reality show despre viata de familie cu copii, asa cum este ea vazuta prin ochii a trei vedete din showbiz-ul romanesc. Gabriela Cristea,…

- Din 4 septembrie va incepe un nou sezon al emisiunii „Mamici de pitici cu lipici” de la Antena Stars, care le va avea in prim plan pe celebrele Deea Maxer, Gabriela Cristea, dar și Simona Hapciuc.

- Oana Roman șii fica ei se ințeleg foarte bine. Dar, cum se mai intampla, sunt și momente in care situația devine tensionata. Dar Oana, fiind stapana pe situație, poate dovedi ca iși poate pune la punct fiica. Un astfel de episod s-a intamplat in cadrul emisiunii „Mamici de Pitici cu Lipici”. Oana Roman…

- Oana Roman a aratat de nenumarate ori ca e in stare de orice pentru a-i face pe plac fiicei sale, insa vedeta a demonstrat ca ii ofera și lecții de educație atunci cand este cazul. La fel a facut și recent, in cadrul emisiunii Mamici de Pitici cu Lipici. Astfel, atunci cand micuța Isabela a țipat, mama…

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…