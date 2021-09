Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, anunța ca pasajul pietonal Baneasa a fost reparat și ecologizat. Era un coșmar traversarea lui, a spus Clotilde Armand, informeaza Mediafax. Potrivit primarului sectorului bucureștean, podelele montate in urma cu trei ani erau rupte și…

- Shaylene Gartly a avut parte de o experiența nefericita la cateva zile dupa ce a vrut sa-și reimprospateze nuanța parului. Deși rezultatul i-a placut la nebunie, cateva zile mai tarziu a avut o reacție alergica.

- Primaria Baciu ar urma sa aprobe construirea unui bloc, care va avea la parter un supermarket, intr-un loc cu trafic de coșmar și unde canalizarea refuleaza periodic. Cel mai probabil, acolo va funcționa un supermarket, cu parcare, ceea ce va atrage și mai multe mașini. ”Stimați baceni,Pe…

- Conform presei occidentale mii de persoane au fost blocate pe feriboturile catre insulele din Grecia. Aceasta situație a aparut pe fondul creșterii numarului de cazuri covid. Pazei de coasta i-a fost data sarcina verificarii pasagerilor feriboturilor. Din cauza ingrijorarii cu privire la noile focare…

- Petre Vlad din Balilești, Argeș a fost mușcat de urs in apropierea casei. A suferit 25 de intervenții chirurgicale pentru reconstrucția feței, nasului și danturii. Ochiul stang i-a fost salvat cu greu, dar din cauza ca nu mai are glanda lacrimala și pielița de protecție, trebuie sa poarte toata viața…

- Au fost momente de coșmar pentru Bianca Dragușanu in urma cu doar cateva zile in parc. Vedeta a marturisit ca fiica ei se afla cu bunica sa in parc, moment in care a disparut de langa ea. Sunata de catre mama sa, vedeta s-a gandit la ce e mai rau și la intamplarea cu baiețelul ucis de caini in urma…

- Vremea continua sa ne joace feste. Nu scapam de canicula nici in zilele urmatoare. Ploile vor fi și ele prezente. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de disconfort termic și instabilitate atmosferica, valabila de duminica 27 iunie, ora 10.00 pana joi 1 iulie, ora 21.00.…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in care a fost implicat un autoturism și o motocicleta. In urma impactului, motocicleta s-a transformat pur și simplu intr-un morman de fiare. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, la ieșire din Viișoara spre Sarata. Din primele informații rezulta…