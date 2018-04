Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 18 ani, care a murit in Muntii Fagaras, si-a dorit sa cucereasca Varful Moldoveanu pe timp de iarna in locul petrecerii de majorat. Promisiunea a facut-o anul trecut, in luna decembrie, iar in expeditia in care si-a gasit sfarsitul in urma cu cateva zile era cu tatal sau si cu un prieten.

- Promisiunea tanarului de 18 ani, inainte sa dispara in Muntii Fagaras, a fost facuta anul trecut, in decembrie, pe o rețea de socializare. Octavian Sandu-Andries, dat disparut in Masivul Fagaras impreuna cu tatal sau si un alt prieten, era pasionat de sport si de expeditiile pe munte. De altfel, pagina…

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol, sub privirile ingrozite ale celor prezenți. Tanarul avea 38 de ani și in timpul unei manevre s-a dezechilibrat și a cazut. Acrobatul francez Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol…

- Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu a avut un comentariu neașteptat, dupa ce rata inflației a atins cel mai inalt nivel din iunie 2013."Exact cum spune domnul Isarescu, de inflație n-a murit nimeni, dar Romania nu poate sa fie o țara furnizoare de forța de munca ieftina. Daca totul ramane…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- Din cauza viscolului o ambulanța a ramas blocata pe drumul spre un pacient de 83 de ani din comuna ieșeana Tomești. Primarul localitații a reușit sa ajunga la locul unde era troienit echipajul medical și l-a preluat cu alta mașina.

- Vaccinarea antigripala prin intermediul cabinetelor de medicina de familie continua si in ianuarie. Ministerul Sanatatii a solicitat astazi directiilor de sanatate publica sa intensifice activitatea de vaccinare antigripala a persoanelor cu risc crescut de imbolnavire. Gripa a produs deja doua decese…