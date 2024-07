Stiri pe aceeasi tema

- 1099: Ierusalimul este cucerit dupa lupte sangeroase in care cruciații sunt conduși de Godefroy de Bouillon. 1235: Imparatul Frederic al II-lea s-a casatorit la Worms cu Isabella a Angliei, sora regelui Henric al III-lea. 1240: Victoria armatelor rusești asupra armatelor suedeze (Batalia de pe Neva).…

- Presa internaționala e cu ochii pe naționala Romaniei dupa victoria spectaculoasa cu Ucraina. Jurnaliștii englezi au fost uimiți de randamentul unui jucator din naționala lui Edi Iordanescu și nu s-au ferit de cuvinte atunci cand l-au descris. Performanța lui Valentin Mihaila (24 de ani), internaționalul…

- Presa internaționala e cu ochii pe naționala Romaniei dupa victoria spectaculoasa cu Ucraina. Jurnaliștii englezi au fost uimiți de randamentul unui jucator din naționala lui Edi Iordanescu și nu s-au ferit de cuvinte atunci cand l-au descris. Performanța lui Valentin Mihaila (24 de ani), internaționalul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 ca Algocalminul este utilizat in 18 state din UE și se folosește de mai bine de 100 de ani. Dupa anunțul privind Agentia Europeana a Medicamentului, care verifica analgezicul , Rafila a explicat ca nu avem niciun motiv de ingrijorare. „Nu…

- Intr-un weekend plin de provocari, Alex Pițigoi a demonstrat inca o data de ce este considerat unul dintre cei mai talentați piloți din Romania. La Transalpina Challenge, desfașurat pe 25-26 mai, Pițigoi a urcat din nou pe cea mai inalta treapta a podiumului, obținand victoria in Categoria 1 FIA. ...

- Un copil de un an și jumatate și fratele sau de trei anișori se lupta cu o boala genetica extrem de rara. Copiii, frate și sora, sunt singurii din Romania care sufera de paraplegie plastica ereditara tipul 56. Nu pot merge, nu pot sta in șezut, nu pot vorbi, nu iși pot folosi mainile. Doar 13 copii…

- Modificarile legislative realizate de Ministerul Sanatații in domeniul vaccinarii antigripale, la finalul anului trecut, nu par sa fi avut rezultatele scontate. In campania de imunizare 2023-2024 s-au inregistrat doar 1,1 milioane de vaccinari, o scadere cu aproape 30% fața de acum cinci ani și cu 70%…

- Un spital din Romania este inchis de Paște. Conducerea unitații medicale a anunțat ca se confrunta cu o lipsa acuta de personal, iar medicii nu sunt dispuși sa lucreze in aceste zile libere legale. Situația incredibila are loc in județul Brașov. Spitalul din orașul Victoria este inchis inca de joi,…