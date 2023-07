Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații despre submersibilul disparut in Atlanticul de Nord. Profeția despre prabușirea submarinului Titan. James Cameron, regizorul filmului Titanic, spune ca a presimțit tragedia. „Au fost avertizați”, s-a exprimat acesta. Profeția despre prabușirea submarinului Titan Dupa descoperirea…

- Apentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Primariei Cernavoda.Vorbim asadar de "REABILITARE SI MODERNIZARE SPIITAL ORASENESC CERNAVODA, ORASUL CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA", amplasat in oras Cernavoda,…

- Vesti bune dinspre Centura de Sud. A fost iscalit contractul. Dupa semnarea contractului, constructorul roman va avea la dispoziție 383,84 milioane de lei și 12 luni pentru finalizarea lucrarilor. Anun’ul a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. In decembrie 2022, la momentul rezilierii…

- Un fotograf a surprins un inedit moment in care un urs se distreaza in zapada. Momentul a fost fotografiat in Munții Fagaraș. Daniel Opait, fotograful salbaticiunilor, a surprins un urs in timp ce se juca in zapada, scrie Antena 3 CNN. Citește și: Accident mortal provocat de un barbat de 81 de ani “Suntem…

- Expertiza tehnica platita de administrația locala pentru evaluarea blocului de locuințe nr. 139, de pe str. Rarau nr. 4, din municipiul Suceava, unde a avut loc o explozie in luna decembrie a anului trecut, a fost finalizata. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, in conferința de ...

- In barca rasturnata in aceasta seara in Mureș se aflau 12 persoane, dintre care patru sunt disparute. Un copil este resuscitat pe malul Mureșului, la Periam. Din informațiile pe care le deținem, patru persoane, doi adulți și doi copii din Semlac sunt disparuți in apele Mureșului. Serviciul de Ambulanța…

- Luni, 24.04.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului "Executia Lucrarilor din cadrul Obiectivului Varianta de Ocolire Timisoara Sud - Rest de Executat". Pana la termenul limita au depus oferte urmatorii operatori economici: ...

- Este vorba despre un imobil in care pana la renovare au funcționat mai multe secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Sibiu, cea mai importanta destinata tratarii afecțiunilor neurologice.