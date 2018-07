Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Fundatiei Societatii pentru Studiul Neuroprotectiei si Neuroplasticitatii, Dafin Muresanu, a declarat vineri ca, in ultimii 25 de ani, varsta la care poate aparea un accident vascular a scazut semnificativ, iar acest lucru poate fi prevenit numai printr-o viata mai bine controlata."A…

- Inca o pirdere in magistratura buzoiana. Judecatorul Marcela Uța s-a stins din viața vineri, rapita de o boala necruțatoare. Apreciata de colegi și de colaboratori atat pentru corectitudinea ei, dar și pentru delicatețea și blandețea ei, Marcela Uța a luptat, in ultimii ani, nu doar cu boala, ci și…

- Prințul Harry (34 de ani) și-ar fi dorit din toata inima ca mama sa, regretata Prințesa Diana, sa participe la cel mai important eveniment din viața sa, casatoria cu Meghan Markle (36 de ani). In cea mai importanta zi din viața sa, Prințul a promis ca-i va aduce un omagiu celei supranumite „prințesa…

- Caz șocant in Statele Unite. O femeie din New York a fost condamnata la inchisoare pe viața, dupa ce a injunghiat mortal o fetita de sase ani si un baietel de doi ani, pe care ii avea in grija.

- Da, e vorba de dr. Cumatrie, pe numele lui? Ei boon, ala e! Haideti trageti-va scaunul olecuta mai aproape si urechiusa o tara mai harcana, ca sa va spunem una tare haioasa cu acest domn doftor despre care, daca va mai amintiti, am mai scris ca imediat ce a iesit de la tuhaus a revenit rapid la vechile…

- Rihanna a purtat haine inspirate din cele papale la Gala Met de ieri care a pus accent pe felul in care a influențat catolicismul moda pe parcursul istoriei. Gala Met 2018 a fost organizata de Institutul Costumelor din cadrul Metropolitan Museum of Arts din New York și a avut in acest an tematica „Heavenly…

- Multi dintre cei care sufera de o boala, in special cronica, ajung in timp sa isi schimbe personalitatea. Calea spre vindecarea fizica porneste de la minte si zona emotionala, care trebuie curatate de ganduri si emotii negative.

- Noi studii ale americanilor evidențiaza pericolul ascuns in conservele de ton și atenționeaza asupra consumului exagerat al acestui produs. Cercetatorul Gretchen Mahler, de la Universitatea Binghamton din New York, a atras atenția asupra urmarilor grave pe care le poate avea consumul tonului la conserva.…