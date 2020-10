Stiri pe aceeasi tema

- In 50 de ani de cariera, Draga Olteanu Matei a cuceritpublicul cu roluri in peste 90 de filme, 100 de productii de televiziune si 50de piese de teatru. Acum, in pragul varstei de 87 de ani, marea actrița sebucura de linistea si de aerul curat din Piatra Neamt.A fost coana Chirița, Varvara și a facut…

- POFTITI LA TEATRU… Iubitorii Thaliei (muza comediei si a poeziei idilice) au asteptat din luna februarie, pana in luna octombrie, pentru a putea viziona o piesa de teatru pe scena Teatrului „V.I.Popa” din Barlad. Conducerea teatrului barladean care a suspendat stagiunea, care se incheia la 15 iunie,…

- Academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici, in varsta de 97 de ani, reactioneaza la derapajelor de limbaj ale unor lideri politici din ultima perioada. Dupa ce Nicusor Dan a numit-o pe Gabriela Firea "panarama" (ulterior sustinand ca s-a referit la alte femei), iar Rares Bogdan a numit-o pe Renate…

- Tehnicianul FCSB, Anton Petrea, a declarat ca nu are emotii inaintea debutului sau ca antrenor principal in cupele europene, in partida cu FC Shirak din Armenia, relateaza News.ro."Suntem constienti de importanta acestei partide si in acelasi timp si de dificlutatea ei si spun asta pentru…

- CHIȘINAU, 11 aug - Sputnik, Danara Kurmanova. Inca de la sfarșitul lunii iunie a acestui an s-a aflat ca șef al Agenției Rossotrudnicestvo a fost numit deputatul Dumei de Stat și jurnalistul TV Evgheni Primakov. Chiar in prima zi de la inaugurare, Primakov i-a promis presei ca in cadrul instituției…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și prefectul Ioan-Silviu Ungur s-au intalnit luni, 3 august, in Cabinetul Președintelui, la Palatul Administrativ, cu Insarcinatul cu Afaceri al Ucrainei in Romania, Pavel Rohovei, aflat in vizita de lucru in Maramureș. Discuțiile au urmarit…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat un program, adoptat de Guvernul Romaniei, pentru acordarea de ajutoare pentru companiile care doresc sa reduca programul de lucru al angajatilor, dar si pentru persoanele care lucreaza independent, pentru sezonieri si chiar pentru zilieri. Potrivit…

- Takacs Gyorgy (46 de ani), taximetristul banuit ca și-a omorat copilul de 8 ani, ar fi spus in fața anchetatorilor ca fiul lui i-a cerut sa ii ia viața, conform Adevarul.ro”Copilul a vrut sa fie omorat de mine”, a fost una dintre declaratiile lui Takacs Gyorgy, care se ințelegea foarte bine cu fiul…