- Cand va veni timpul, iar Charles va fi noul rege al Angliei, Camilla va avea onoarea de a purta o coroana istorica la incoronarea acestuia, cea care i-a apartinul reginei-mame Elisabeta, sotia Regelui George al VI-lea.

- Camilla, sotia printului Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Reuters.Alteta Sa Regala ducesa de Cornwall a fost testata pozitiv cu noul coronavirus si s a plasat in autoizolare. Continuam sa respectam recomandarile guvernamentale, a anuntat…

- Camilla, ducesa de Cornwall, s-a infectat cu SARS-CoV-2, a anunțat Clarence House prin intermediul unui comunicat. Saptamana trecuta și prințul Charles al Marii Britanii a fost testat pozitiv cu Covid-19, la doar cateva zile dupa ce regina Elisabeta a II-a si-a sarbatorit intr-un cadru privat implinirea…

- Printul Charles al Marii Britanii, care a fost testat pozitiv pentru COVID-19, s-a intalnit recent cu mama sa, regina Elisabeta a II-a, insa monarhul, in varsta de 95 de ani, nu prezinta niciun simptom al bolii, a declarat joi o sursa de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Suverana, in varsta de 95 de ani, si-a exprimat "dorinta sincera", intr-un mesaj in ajunul implinirii a 70 de ani de la urcarea ei pe tron, ca ducesa de Cornwall "Camilla sa fie desemnata regina consoarta" atunci cand Charles va fi rege.Pana in prezent era admis ca Camilla, 74 de ani, a doua sotie a…

- Contele Tibor Kalnoky, omul care il gazduieste pe printul Charles cand acesta vine in Romania, a anuntat ca este in cautarea unui manager de ospitalitate pentru un complexul turistic unde a fost invitat si mostenitorul tronului britanic.

- Tânarul reținut și arestat dupa ce sâmbata a patruns cu o arma în castelul Windsor, unde Regina Elisabeta a II-a își petrecea Craciunul, spune într-o înregistrare video ca voia sa o "asasineze pe regina", a relatat luni tabloidul The Sun, preluat de AFP.Tâarul,…