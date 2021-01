Povestea teribilă a mortului de COVID-19 pierdut la Spitalul Floreasca! Incredibil de cine a fost luat Se pare ca aceasta a fost și prima suspiciune a personalului spitalului in momentul in care s-a constatat ca trupul unui decedat disparuse fara urma. Reacția Spitalului Floreasca „Noi am avut pe data de 31 decembrie doua persoane care au decedat și una dintre familii a identificat cadavrul și acesta a fost predat firmei de pompe funebre. Acum, noi verificam sa vedem daca acest cadavru nu a fost recunoscut in mod corect de familie sau daca cineva a greșit in momentul in care a predat cadavrul, pentru ca, cel mai probabil, cele doua cadavre au fost incurcate”, a spus medicul Bogdan Oprița, purtatorul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Pacientul mort de Covid-19 in Spitalul Floreasca din București și dat disparut de familie a fost gasit. O alta familie a ridicat cadavrul și l-a ingropat, crezand ca-i ruda lor. Acum poliția face ancheta pentru neglijența, anunța digi24 . De altfel, aceasta a fost și prima suspiciune a personalului…

- Un pacient mort de COVID-19 in ultima zi a anului 2020, la Spitalul Floreasca, din Capitala, este de negasit. Rudele care au venit sa ridice cadavrul pentru inmormantare au sesizat Politia. Spitalul a declansat o ancheta si nu este exclus sa se fi incurcat cadavrele. Ruda pacientului decedat a sesizat…

- O situație tragica a avut loc la Spitalul Floreasca din Capitala. Familia unui pacient decedat care fusese diagnosticat cu Covid-19 a reclamat faptul ca reprezentanții spitalului nu gasesc cadavrul. Conform Digi24, pacientul ar fi decedat pe 31 decembrie, insa familia a fost informata ca poate ridica…

- Familia unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit sa ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde a fost anunțata ca trupul neinsuflețit nu a fost gasit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o alta familie, iar Poliția va face o ancheta,…

