- Ucrainenii au avut parte de una dintre cele mai groaznice sperieturi joi, in urma bombardamentului de la gradinița. Zgomotul puternic i-a facut sa creada ca razboiul cu Rusia a inceput. Ucraina i-a acuzat joi pe rebelii susținuți de ruși ca au tras obuze in mai multe locații, iar una a lovit o gradinița.…

- Frecvența medie a daunelor auto in Romania se situeaza la circa 6%, conform celor mai recente date furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Altfel spus, in țara noastra, in fiecare an, din fiecare 100 de mașini inmatriculate, cel puțin 6 produc accidente in trafic soldate cu pagube materiale…

- Amenzile primite pentru necompletarea sau completarea gresita a formularelor de localizare a pasagerilor ( Formularul digital de intrare in Romania – PLF ) ar putea fi anulate. Proiect USR depus in Parlament USR a depus in Parlament un proiect de lege in acest sens. Sunt romani care au primit amenzi mai…

- Tractoriștii s-au aliniat vineri pe strazile din Toronto, in timp ce poliția din Ottawa a promis sa reprime un protest „din ce in ce mai periculos” al sutelor de șoferi care au inchis centrul capitalei canadiane timp de opt zile pentru a cere incetarea mandatelor de vaccinare impotriva COVID-19. Unii…

- Sute de protestatari uiguri din Turcia au ieșit in strada pentru a cere boicotarea Jocurilor Olimpice de iarna 2022. Aceștia indemna participanții sa se pronunțe impotriva tratamentului chinez asupra minoritații etnice . Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing a inceput vineri, iar…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca avem in fața 10 zile dificile in privința pandemiei de SARS-CoV-2 și am putea ajunge chiar și la 50000 de cazuri zilnice. Intrebat daca suntem pe platou, Alexandru Rafila a spus ca avem in fața inca 10 zile dificile, dar sistemul medical este…

- Se inregistreaza peste 40.000 de cazuri Covid in Romania, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor disponibile marți dimineața, de luni pana marți s-au confirmat 40.018 cazuri noi de infectare. In același interval de timp, 97 de pacienți Covid au decedat. Numarul de cazuri noi de infectare este cel mai…

- Opt noi creșe vor fi construite in Constanța, Sebeș, Carei, Timișoara, Piatra Neamț, Bacau și Zalau, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, numarul total al creșelor aprobate pentru a fi construite, la nivel național, crește,…