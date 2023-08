Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele electrice și bateriile devin un element central in politicile industriale ale multor țari, iar concurența pentru atragerea de investiții va crește in anii urmatori, potrivit raportului anual „Electric Vehicle Outlook” al BloombergNEF. Analiza conține multe cifre care atrag atenția, de la…

- Rețeaua de sanatate Regina Maria semneaza cea mai mare tranzacție a anului de pe piața serviciilor medicale prin preluarea pachetului majoritar din Clinicile Dentare Dr. Leahu, liderul pieței de stomatologie, prezent in 13 orașe din țara, cu 169 de cabinete, in 19 clinici.

- Comuna Timisesti, cu sediul in str. Neamtului, nr. 83, sat Timisesti, comuna Timisesti, jud. Neamt, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Infiintare…

- Primaria Municipiului Timișoara continua acțiunile de taiere a cablurilor aeriene din oraș. Daca, in general, in ultimele luni s-a intervenit mai mult in cartiere, de aceasta data s-a ajuns și intr-o zona cat de cat centrala, in Piața 700 și strazile adiacente.

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1 dolar, sau cu 1,3%, la 77,13 dolari pe baril, dupa ce au atins un maxim al sesiunii de 78,73 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate a castigat 87 de centi, sau cu 1,2%, pana la 72,61 dolari pe baril, dupa ce a atins un…

- Celebra marca Marlboro ar urma sa fie retrasa de pe piața treptat in urmatorii 10-15 ani, in condițiile in care compania producatoare intenționeaza sa iasa din afacerea clasica cu țigari. Presa internaționala arata ca producția marcii de țigari Marlboro va fi cel mai probabil intrerupta pe termen mediu.…

- Mai mult de 50.000 de romani care locuiesc in strainatate sunt ascultatori activi de audiobookuri in limba romana, arata rezultatele studiului „Piata de carte digitala din Romania”, prima cercetare de piata dedicata audiobookurilor si e-bookurilor din Romania, realizata de platforma de audiobookuri…

- Duminica trecuta, piața energiei din Romania a asistat la o premiera și anume prețuri negative la electricitate. Exista posibilitatea ca acest fenomen sa se repete, spre disperarea producatorilor. Cand proiectați un parc fotovoltaic sau eolian, obligatoriu puneți stocare, a fost recomandarea lui Martin…