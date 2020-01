Povestea tatuajului, una dintre cele mai vechi forme de expresie. Care au fost primele trupuri tatuate

Stiri pe aceeasi tema

- Fosilele unui animal vertebrat adult care a murit imbratisandu-si puiul, parand astfel ca il protejeaza, au fost descoperite in Canada si reprezinta pana in ziua de astazi cel mai vechi exemplu de ingrijire parentala constatata in randul vertebratelor, potrivit unui studiu publicat luni si citat de…

- Arheologii nu au o idee clara despre rolul acestor sculpturi. Arheologii de la ORCA, Orkney Research Centre for Archaeology, au descoperit noua pietre sculptate cu forme umane in Arhipelagul Orkney, situat pe coasta Scotiei. Aceste sculpturi au aproximativ 4.000 de ani, dar cercetatorii…

- Cinci tineri sunt cercetati de politisti dupa ce au fost prinsi in flagrant, pe raza comunei, in timp ce transportau fier sustras. Acestia au fost depistati de politisti in timp ce se deplasau cu un atelaj hipo, incarcat cu materiale din fier striat, armaturi din fier si corniere metalice, potrivit…

- Guvernul a avizat, joi, proiectul de lege pentru achiziția a cinci avioane F16. Primele patru vor fi cumparate in 2020, iar ultimul in 2021. Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anunțat ca bugetul pentru aceasta achiziție se apropie de 300 milioane euro.Citește și: Banii cheltuiți…

- In primele noua luni din 2019, inspectorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava au efectuat aproape 300 de controale, in urma carora au formulat 2 denunțuri penale și au dat 14 amenzi, in cuantum de 240.000 de lei. Totodata, au fost aplicate 19 avertismente. Intr-o informare remisa de directorul…

- CFR se afla în fața celui de-al treilea meci din Grupa E a Europa League, iar adeversara îi va fi Rennes. Dan Petrescu nu îi subestimeaza pe francezi, cu toate ca aceștia nu au cunoscut gustul victorie în ultimele 9 meciuri. Tehnicianul român se declara mulțumit cu o remiza…

- Cel care este favorit sa preia funcția de ministru al Sanatații in Guvernul lui Ludovic Orban este Conf. Dr. Victor S. Costache, un medic roman care a facut cariera in spitalele din strainatate. Acest demers poate fi un semnal clar din partea PNL atat pentru Diaspora romaneasca, cat și pentru mediul…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș a alocat in primele noua luni ale anului un buget de aproximativ 350 de milioane de lei spitalelor din județ. Cele mai multe fonduri le-a primit… cel mai mare spital din vestul țarii – Spitalul Județean Timișoara. In contract cu CJAS Timiș sunt 26…