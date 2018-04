Stiri pe aceeasi tema

- O companie fondata de emirul din Abu Dhabi poarta negocieri pentru a prelua firma care se ocupa de cultivarea terenului in arenda. Valoarea tranzacției poate ajunge, conform unor surse, la 200 de milioane de euro. Arabii vor sa faca in Insula Mare a Brailei cea mai mare ferma de lucerna din lume,…

- Asemanarea cu denumirea celebrului brand adidas este evidenta, iar reprezentarea grafica a viitoarei marcii este similara cu a producatorului german, potrivit profit.ro. Ce marci au mai inregistrat romanii la OSIM: "Targul de purici, "Fuga de strigoi" sau "Cu ochii-n pret" Kasa Inter…

- Autoritațile au luat decizia de a inchide podul metalic de la Maracineni dupa sarbatori pentru a se evita aglomeratia din aceasta perioada. Lucrarile vor demara incepand cu data de 12 aprilie. Documentatia de inchidere a podului a fost transmisa luni la Bucuresti, la Compania Nationala de Administrare…

- Directoratul societatii Complexul Energetic Oltenia SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AGEA pentru data de 26 aprilie, ora 12.00, la sediul societatii situat in Bucuresti, pe strada Badea Cartan. Pe ordinea de zi se afla sapte subiecte, unul dintre ele reprezentand aprobarea…

- Intr-o lume in care platim inclusiv centimetrul cub de aer pe care il respiram, la Zlatna se intampla, de la 1 aprilie (și fara gluma!) un lucru incredibil: gunoiul menajer va fi colectat gratuit de la populație. Este o situație unicat in județul Alba și, probabil, in țara. Potrivit primarului orașului…

- Firma de service electro-IT Depanero, detinuta de retailerul eMAG, a deschis un call center la Galati, unde a angajat 12 agenti, pentru a imbunatati calitatea serviciilor de suport oferite clientilor si de a sustine activitatea echipei din call center-ul din Bucuresti. „Decizia…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- "Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, pentru ca noi ne-am exprimat in Consiliul General optiunea de a achizitiona pachetul de actiuni al Elcen, tocmai pentru a intregi acest sistem: sa avem productie, transport si distributie de…