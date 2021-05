Stiri pe aceeasi tema

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior in Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In 2020 a ajuns in Constanța, iar in luna martie serviciul a fost lansat in Craiova. De la 1 aprilie, aplicația este disponibila și pentru clienții din Galați, al doilea oraș din Moldova unde…

- Un cunoscut chef din Cluj a ajuns in stare critica la Spitalul de Neurochirugie din Cluj, dupa ce ar fi fost agresat in timpul unei petreceri care a avut loc in Apahida. Medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire. Adrian Pop era imaginea unui cunoscut lant de supermaketuri din…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a dezvaluit, miercuri seara, ca toate pensiile speciale pot fi desființate, inclusiv cele ale militarilor, ale celor din SRI, daca parlamentarii vor dori pentru ca CCR arata ca doar cele ale magistraților sunt constituționale. Dupa ce parlamentarii au votat…

- Capitala inregistreaza cele mai multe cazuri noi la nivel national, desi numarul a scazut la 455, in scadere fata ziua precedenta, iar Timis ramane singurul judet care raporteaza o rata a infectarii de peste trei la mie.Conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica, Romania inregistreaza…

- O cunoscuta Casa de licitatii din New York a suspendat vanzarea unui document din secolul al XIX-lea despre care evreii romani spun ca a fost furat in timpul Holocaustului. Kestenbaum & Company a cerut documente doveditoare si, alternativ, a propus Comunitatii Evreilor din Cluj sa participe la licitatie.

- The areas with the most newly confirmed COVID-19 cases in Romania from the previous reporting are Bucharest City - 524, as well as the counties of Timis - 289; Cluj - 175; Brasov - 155; Iasi - 141; Maramures - 125; Hunedoara - 104, according to data released on Thursday by the Strategic Communication…

- 1.331 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in Romania 1.331 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate luni, 15 februarie, în România, dupa efectuarea a mai puțin de 10.000 de teste. Cele mai multe noi îmbolnavirii s-au înregistrat în Cluj - 225.…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat ca ar putea fi organizata o dezbatere publica privind oportunitatea introducerii unei taxe de poluare, transmite Agerpres.”In niciun caz nu poate decide ministrul Mediului daca aplicam sau nu o taxa. Am vazut ce s-a intamplat in ultimii…