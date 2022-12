Povestea steagului adus de Zelenski în SUA Zelenski a daruit Congresului un steag ucrainean semnat de soldații care apara orașul Bakhmut, aflat pe linia frontului, dupa ce trupele sale i-au cerut sa transmita steagul in semn de recunoștința pentru furnizarea de arme, anunța The Telegraph. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

