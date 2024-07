Stiri pe aceeasi tema

- Romania se topește sub un val de caldura istorica. Trecem printr-un episod de arșița extrema care a doborat recorduri. Avem parte de cel mai extins cod roșu de canicula din istoria masuratorilor, care cuprinde aproape toata țara. Medicii atrag atenția ca temperaturile foarte ridicate ne pun in pericol…

- Un barbat de 35 de ani a suferit arsuri la picioare și maini, in urma unui incendiu de vegetație uscata, produs pe raza localitații Dragodana, luni dupa-amiaza. Victima a fost identificata de pompierii militari care au acționat pentru stingerea flacarilor. Dupa ce a primit ingrijiri la fața locului,…

- Economia rusa Veniturile Rusiei din gaze si petrol ar urma sa creasca in ritm anual cu peste 50% in iunie, la 9,4 miliarde de dolari, conform calculelor Reuters, pe fondul scaderii subventiilor pentru rafinarii si al capacitatii economiei ruse de a limita impactul sanctiunilor, relateaza Agerpres .…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași au identificat un focar de tuberculoza intr-o școala privata dintr-o localitate din apropierea municipiului Iași. Autoritațile sanitare au luat masuri imediate pentru a controla raspandirea bolii, inclusiv efectuarea de teste medicale și administrarea…

- Inainte de a deveni una dintre cele mai apreciate tinere actrițe din Romania, Oana Moșneagu a avut un parcurs profesional neașteptat și plin de provocari. Oana Moșneagu: De la hostera la succes in actorie. La 33 de ani actrița cunoscuta pentru rolurile din „Umbre” , „Vlad”, „Adela” și „Fructul oprit”,…

- ​​In urma cu mai multe saptamani, Goran Ivanisevic spune ca Novak Djokovic ii poate invinge pe unii dintre adversarii din circuitul mondial chiar și „legat la maini și la picioare”. Joi, impotriva lui Roberto Carballes Baena, liderul ATP a aratat cat de mare poate fi uneori prapastia valorii chiar și…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul liberal Jaro Marșalic crede ca acest pilon de baza al sistemului sanitar merita mai multa apreciere și recunoștința! An de an, Ziua Mondiala a Medicilor de Familie (19 mai) trece ca oricare alta. Asta chiar in condițiile in care, in plan intern, medicina de familie devine,…

- Traditii gastronomice si culturale din 15 tari asiatice vor fi prezentate, de vineri pana duminica, la cea de-a patra editie a Asian Food Fest, festival dedicat bucatariilor asiatice care va avea in Parcul Titan din Capitala. Evenimentul, care se va desfasura in zona Calul Titanilor si Scena Mare, va…