Povestea Smarandei, curajoasa ieşeancă ce a scos 600 de oameni din Odesa O ieseanca si oamenii pe care a reusit tanara de 27 de ani sa ii adune in jurul ei in doar cateva zile a salvat sute de ucraineni din inima Odesei, din calea bombardamentelor si a tancurilor rusesti. Desi totul a plecat de la dorinta de a ajuta o femeie insarcinata in luna a opta sa paraseasca orasul si sa ajunga in Romania, sutele de oameni care au ajuns mai apoi sa ii ceara ajutorul nu au lasat-o sa se opreasca, nici pe ea si nici pe cei din micuta comunitate contruita ad-hoc pe retelele sociale. Luni au fost scoase din Ucraina 200 de persoane, iar ieri mai ajunsesera inca 400. Acum au ajuns… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

