- De 16 ori mai expuși la moarte decat profesioniștii in domeniul sanatații din țarile unde numarul de infectari cu SARS-CoV-2 este la fel de mare, a informat site-ul Mediazona: un studiu care contrazice asigurarile date de Kremlin. De altfel, Rusia nu publica oficial o numaratoare separata a profesioniștilor…

- Statele Unite au depasit 1,5 milioane de cazuri de COVID-19, in timp ce numarul total al deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns la aproximativ 90.000, potrivit unui raport al Universitatii Johns Hopkins, informeaza Reuters, arata Mediafax.SUA are cel mai mare numar de decese si cazuri…

- Brazilia are cel mai mare numar de decese COVID-19 din America Latina, cu peste 16.000 de morti inregistrati duminica. Orașul principal care a fost lovit de pandemie este Manaus, in Amazon. Aici au fost create noi cimitire pentru a ingropa victimele pandemiei. Indigenii care se gasesc pe vaile raurilor…

- Pe primul loc se afla Statele Unite, cu peste 1,34 milioane de cazuri, urmate de Rusia, in fața Spaniei și Regatului Unit. Citește și: Rusia inregistreaza marti 10.899 de cazuri noi de infectare cu COVID 19 si depaseste Marea Britanie la numarul total de cazuri Autoritațile ruse explica…

- Numarul total al persoanelor infectate cu coronavirus la nivel global a ajuns in aceasta dimineata la 4.102.849 de persoane. Pandemia a cuprins 187 de tari, arata datele proiectului Universitatii Johns Hopkins. Cresterea numarului de persoane infectate a fost pe zi de 78,1 mii de persoane. Pe parcursul…

- Astfel, in total, sunt 4.014.436 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in toata lumea, cei mai mulți fiind in Statele Unite – 1.322.163. Urmeaza Spania – 260.117, Italia – 217.185, Marea Britanie – 211.364 și Rusia, care s-a confruntat cu o adevarata explozie de cazuri și a ajuns, in cateva zile, la 187.859…

- Potrivit Universitații Johns Hopkins, numarul victimelor coronavirusului din intreaga lume a depașit 200.000 de persoane. Prima țara dupa rata mortalitații ramine Statele Unite, unde au murit mai mult de 53.000 de pacienți cu COVID-19. Pe locul doi se afla Italia (26 400), pe locul trei – Spania (22…

- Pandemia cu COVID-19 a ucis cel putin 112.510 persoane de la momentul apariției virusului SARS-CoV-2 in decembrie 2019, in China, potrivit France Presse. Peste 1.824.950 de contaminari au fost infectate in 193 de tari si teritorii. Cu peste 22.000 de decese de COVID-19, boala cauzata de noul tip de…