Povestea singurului club de țurcă In randul cluburilor sportive din orașe apar tot mai multe sporturi așa-zis moderne, precum gimnastica ritmica, dansul sportiv sau altele, discipline care au mare priza la public, in defavoarea altora care nu se mai practica de mult, nici macar intre blocuri și tind sa dispara cu totul din memoria colectiva. (Oferta speciala playstation)Unul dintre aceste […] The post Povestea singurului club de țurca appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și fratele sau au avut cateva discuții mai mult sau mai puțin placute in legatura cu spectacolul care va avea loc in acest weekend la Arenele Romane. In cadrul unui interviu, prezentatorul emisiunii „Romanii au talent” a dezvaluit motivul pentru care el și Filip nu au intrat in conflict, deși…

- Andrei Cojocaru a caștigat finala iUmor și a pus mana pe premiul de 20.000 de euro! Acesta a declarat ca banii ii va investi intr-o afacere cel mai probabil. Oferta speciala playstation La doar 18 ani, Andrei Cojocaru a reușit sa caștige ediția cu numarul cinci a emisiunii iUmor. Se pare ca tanarul…

- Compania Ellaal Goldberg SA anunța inceperea programului de investiții in mass media romaneasca. Oferta noastra se adreseaza societaților mass media ce acționeaza atat pe piața naționala cat și pe cea regionala sau locala, și vizeaza televiziuni, radiouri respectiv site-uri de internet dedicate informarii cetațenilor.…

- Cele patru eșecuri consecutive i-au fost fatale lui Marius Șumudica! Antrenorul, care a ratat obiectivul, calificarea intr-o cupa europeana, a fost dat afara de la Kayserispor. Club a remis și un comunicat de presa, in care anunța decizia luata. ”Ca urmare a unui schimb de opiniii cu domnul Marius Sumudica,…

- Oferta fotbalistica a zilei este relativ decenta. Avem programate meciuri importante in semifinalele UEFA Europa League, acolo unde se joaca Arsenal – Atletico Madrid și Marseille – Salzburg. Putem extrage pronosticuri de profit și din Liga 1, competiție care ne propune restanța din dealul Copoului,…

- Fiecare parfum are o anumita personalitate și se recunoaște foarte ușor cu ajutorul simțului olfactiv. Daca te-ai gandit sa iți schimbi parfumul sau pur și simplu nu știi ce aroma ți se potrivește, PARFUMERIA.RO iți vine in ajutor. Afla de AICI ce parfum se potrivește zodiei tale. BERBEC – Nativelor…

- Cancan.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat “bomba” din TV. Deși este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparți de trustul Kanal D. Potrivit surselor noastre, bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film și televiziune, care i-a facut o…