- Haddaway, O-Zone si Milli Vanilli Experience vor urca pe scena „Revelion 2020. Disco Night Fever” din Piata Constitutiei, a anuntat marti Primaria Capitalei prin Arcub, scrie news.ro.Evenimentul din noaptea de 31 decembrie va dura peste sase ore, in care vor canta live artisti internationali…

- Petrica Mațu Stoian a trecut printr-o adevarata drama. Este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi, insa nu a fost ferit de incidente neplacute in viața lui. Nu mulți știu ca interpretul de muzica populara a ajuns in spatele gratiilor și a trait o adevarata drama.

- Luni seara, organizatia Guinness World Records a recompensat-o pe artista cu trei distinctii - cel mai bine clasat cantec pentru Sarbatori in topul Billboard Hot 100 al unui artist solo, cel mai accesat cantec pe Spotify in 24 de ore (cu peste 10,8 milioane de accesari in luna decembrie a anului trecut)…

- Cantareata americana Mariah Carey a doborat trei recorduri mondiale Guinness cu melodia „All I Want for Christmas Is You”, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Luni seara, organizatia Guinness World Records a recompensat-o pe artista cu trei distinctii - cel mai bine clasat cantec…

- Drama intr-o familie cu opt copii. Doi nou-nascuți au murit in spital, iar nimeni nu știe de ce s-a intamplat acest lucru. Parinții sunt revoltați și cauta sa-și faca dreptate. Se aduc acuzații grave pentru Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Cei doi gemeni ar fi fost ținuți in condiții improprii…

- Camelia Potec a nascut in urma cu mai bine de un an, iar de cand s-a nascut fetița ei, viața ei s-a transformat radical. Sportiva a luat o pauza de la Federația Romana de Natație, de cand a devenit mama, ți iși dedica timpul exclusiv vieții de familie.

- Dincolo de prestatia minunata a solistilor, dincolo de jocul splendid de lumini si de cortina de artificii de la sfarsitul spectacolului din weekend, vestile proaste par sa deschida de fapt noua stagiune la Opera Romana din Iasi. Si asta pentru ca bugetul institutiei pare sa fie mai mult Fantoma de…