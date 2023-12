Povestea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor Ziua de 6 decembrie este sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae, cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și calatorilor, al fetelor nemaritate și al mireselor, dar mai ales al copiilor, care il așteapta in fiecare an sa aduca daruri celor cuminți dar și cate o nuielușa copiilor neascultatori. S-a nascut in jurul anului […] Articolul Povestea Sfantului Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Sfantul Nicolae este praznuit de credincioșii de pretutindeni pe data de 6 decembrie, in fiecare an. Aceasta este o sarbatoare speciala pentru creștini, ale caror ganduri merg spre ocrotitorul copiilor, inalțand rugaciuni pentru binecuvantare, sanatate și protecție.

