Povestea Serenei si a piesei cu milioane de vizualizari pe YouTube. Padurea exotica din videoclipul Safari, creata intr-un apartament din Bucuresti  Diana Șerban sau Serena, așa cum este cunoscuta in lumea showbizului, este artista care a reușit sa ajunga in topurile internaționale inca de la prima piesa lansata, „Safari”, care continua sa creasca zilnic pe YouTube. In prezent, piesa are peste 222 de milioane de accesari, doar pe aceasta platforma. Diana Șerban și Serena sunt una și aceeași persoana și, totuși, exista unele diferențe care contribuie la liniștea interioara a Dianei și la puterea Serenei de a munci pentru visul ei. „Serena este o fire foarte ambițioasa, perseverenta și, in același timp, foarte visatoare. Cred ca asta m-a ajutat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

