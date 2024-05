Stiri pe aceeasi tema

- Transilvania a avut intotdeauna o istorie bogata și locuri speciale de vizitat, insa ceea ce da cu adevarat un plus valoare sunt localitațile de aici, fiecare avand o poveste sau o legenda impresionanta. Avem in Transilvania o mulțime de locuri frumoase, pline de verde, cu izvoare limpezi și cu o liniște…

- Una dintre cele mai frumoase biserici gotice tarzii din Transilvania, biserica fortificata din Moșna, județul Sibiu, va fi consolidata și restaurata pentru a fi pusa in valoaree, anunța ministrul Culturii, Raluca Turcan, informeaza Mediafax.

- O piesa remarcabila din colecția Colegiului Reformat din Odorheiu Secuiesc este stema funerara din argint a patronului principal, Istvan Daniel de Vargyas (1684–1774), opera argintarului clujean Janos Szakall. Expoziția temporara „ORATIO, STUDIO ET COLLECTIO. 400 de ani de existența a colegiilor reformate…

- „Cronici Subiective”, noul volum semnat de scriitorul-finanțist Septimiu Mureșan, aduce in fața publicului „spirite și duhuri” din trecutul fascinant, dar mai puțin cunoscut al Clujului, prin evenimente și locuri incarcate de istorie, de o incredibila actualitate.

- Saptamana Haferland, editia a XI-a, eveniment dedicat promovarii culturii si traditiilor sasilor din Transilvania, are loc anul acesta intre 8 si 11 august. Tara Ovazului, tinut cuprins intre Brasov, Sibiu si Sighisoara, are drept tema "Istorie, traditie si cultura, ieri si azi in Haferland", au anuntat,…

- Bucovina s-a unit cu Romania la 15 noiembrie 1918, la șase zile dupa incheierea Primului Razboi Mondial. Transilvania și celelalte provincii din Ardeal s-au unit cu Romania la 1 decembrie 1918, la mai bine de doua saptamani dupa incheierea Primului Razboi Mondial (11 noiembrie 1918). In acele momente,…

- Secția de Istorie a Muzeului Județean Mureș organizeaza, in data de 21 martie, incepand cu ora 18:00, un eveniment intitulat „Dialoguri culturale: 400 de ani de colegii reformate in Transilvania", care il are ca invitat special pe episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, ft. Bela Kato. Evenimentul va…