Stiri pe aceeasi tema

- Autoriațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 832 de persoane: dintre care 779 adulți și 53 copii- ceea ce inseamna inca un copil confirmat pozitivi ultimele 24 de ore! Pana vineri, 24 iulie, au fost declarate vindecate…

- Polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) au reușit in mai puțin de 24 de ore o dubla lovitura pentru traficanții de amfetamina și canabis din vestul țarii, dupa ce in aceasta dimineața a fost destructurata o grupare din zona Reșița. Ieri și astazi, procurorii DIICOT Timișoara…

- Val de seisme in Romania. Dupa Vrancea, se cutremura si Mehedintiul. Un val de cutremure a fost inregistrat intr-un interval de aproape 12 de ore, in Romania. Nu mai putin de cinci seisme de intensitate redusa s-au produs de joi, de la ora 17 si pana vineri dimineata, la ora 5, informeaza Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter s-a produs, joi seara, in judetul Mehedinti. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca, joi seara, s-a produs un cutremur in judetul Mehedinti. ”In ziua de 25.06.2020, la ora 20:30:16…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului precizeaza ca seismul s-a produs la ora 17:20:52 (ora locala a Romaniei), in Banat, Mehedinți, la adancimea de 15 km. Turcia, zguduita joi de un cutremur puternic. Magnitudinea seismului a fost de 5,4 Cutremurul s-a…

- Un cutremur puternic s a produs in urma cu putin timp in Banat, avand o magnitudine de 3,3 pe scara Richter.In ziua de 25 Iunie 2020 la ora 17:20:52 ora locala a Romaniei s a produs in BANAT, MEHEDINTI un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 4km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Cutremur neobișnuit petrecut in Romania. Un cutremur cu magnitudine 3.4 s-a produs, marți, la ora 17:20:52 (ora locala a Romaniei), in Banat, Mehedinți, la adancimea de 15km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 123km NV de Craiova, 143km SE de Timisoara, 150km E de Belgrade, 155km…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, s-a declarat nemulțumita de raspunsul primit din partea Ministerului Sanatații cu privire la inființarea, in Romania, a unei banci de sange, plasma și alte produse derivate. Maricela Cobuz a declarat ca In calitate de deputat in Comisia de sanatate și familie…