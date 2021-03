Povestea săpunului Cheia. O istorie cu războaie și capitalism Sapunul Cheia, cea mai veche marca de sapun autohton, care, dupa doua razboaie, comunism și Revoluție a reinviat in capitalism, implinește, azi, 135 de ani. La 3 martie 1886 la Galați, cu adresa pe strada Traian nr. 21 – 23, la primaria orașului, se inregistra deschiderea fabricii de sapun Apollo. Aceasta aparținea industriașului L. Braustein. Produsul acesteia era celebrul sapun Cheia. Timp de aproape un secol, a fost singura varianta pentru igiena personala ori pentru curațenia casei și a urbei. Detergentul, gelul de duș și alte produse de igiena cu care ne facem azi viața ușoara, pur și simplu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galați au inventat ciocolata fara zahar. Produsul utilizeaza un indulcitor natural și are numeroase proteine. Cercetatorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galați anunța ca au inventat ciocolata proteica cu lapte și fara zahar.…

- Vesti bune pentru iubitorii de ciocolata. Cercetatorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati au inventat ciocolata proteica cu lapte si fara zahar. Produsul este bogat in proteine si nu contine conservanti.

- Vesti bune pentru iubitorii de ciocolata. Cercetatorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati au inventat ciocolata proteica cu lapte si fara zahar. Produsul este bogat in proteine si nu contine conservanti.

- Elena Pepene, o femeie de 64 de ani din Galați, a vrut sa-i ofere cadou nepotului ei un telefon scump in valoare de aproape 7.000 de lei, comandat prin rate de la un magazin de specialitate. Femeia susține insa ca a avut o surpriza neplacuta in momentul in care a deschis coletul, gasind in loc de smartphone-ul…

- Șoferii au circulat cu dificultate, sambata dimineața, pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Galati si Iasi. Ceața intensa a facut ca vizibilitatea sa fie redusa sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile…

- Persoanele reținute (13 barbați și 2 femei) domiciliaza in județul Suceava (12), in județul Neamț (2) iar una este din județul Iași. Din cercetarile efectuate de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui sub supravegherea…

- Municipalitatea ieșeana a incheiat cu succes licitația pentru achiziționarea a 1.530.000 de maști de protecție pentru elevi, dintre care 980.000 de bucați destinate elevilor din clasele 0 – IV și 550.000 de bucați pentru elevii din clasele V – VIII și anii terminali. Valoarea estimata a achiziției a…