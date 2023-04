Povestea salciei de Florii Evangheliile și tradiția ne transmit frumoasa poveste a salciei de Sarbatoarea Floriilor. Pe drumul spre Golgota, Mantuitorul, obligat sa-și duca crucea, s-a prabușit de trei ori sub povara acesteia. Mantuitorul este plin de rani, epuizat de drumul anevois și umilința la care este supus. Autorii evangheliilor ne spun ca trupul Mantuitorului era tot o rana. Potrivit tradiției, la intrarea in pretoriu, unde Pilat l-a judecat pe Cristos, acesta l-ar fi aratat mulțimii dupa proces, spunand ”Ecce Homo” (Ioan 19,5), ”Iata Omul”. Dar cu ultimele puteri, pe calea Crucii, Mantuitorul se agața de trunchiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

