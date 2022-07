Romanca omorata zilele trecute de un rechin in timp ce se afla in concediu in Egipt se numește Roxana Donisan, avea 44 de ani și lucra la Administrația Județeana a Finanțelor Publice din Suceava. Roxana era necasatorita și plecase singura in concediu. De altfel, era a treia oara cand iși petrecea vacanța, sfarșita intr-un mod atat de tragic, in Hurghada. Mare iubitoare de scufundari, femeia iși luase chiar un sejur prelungit de data aceasta. Incidentul a avut loc chiar in ultima zi din concediu, romanca fiind gasita fara viața intr-un golf din stațiunea Sahl Hasheesh, la doua zile dupa ce nu mai…