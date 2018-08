Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit cu profunda indurerare vestea tragica a pierderilor de vieti omenesti, intre care si cetateni romani, precum si ranirea mai multor persoane, ca urmare a prabusirii podului Morandi, de langa Genova. Imi exprim intreaga mea compasiune fata de familiile care au pierdut…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat miercuri seara ca primul dintre cetatenii romani declarati ca fiind decedati de catre autoritatile italiene, pe 14 august, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10 din Italia, este in viata si este internat in coma profunda…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in spital in coma profunda de gradul IV.

- Bilanturi diferite in Italia, unde un pod de pe o autostrada s-a prabusit la Genova: surse medicale indica 31 de morti si 16 raniti, in timp ce autoritatile locale vorbesc de 35 de morti.

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Un pompier din Cluj, care ieșea de la munca, a observat langa mașina sa o cutie, care semana cu o cutie de bijuterii. In momentul in care a deschis cutia, aceasta a explodat.Pompierul a fost dus la spital, dar se pare ca ranile sale sunt superficiale. Autoritațile fac cercetari la fața…