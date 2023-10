Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman cu domiciliul in Israel a fost luat ostatic de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza, intr-un incident șocant. Barbatul se afla la festivalul Nova atunci cand a fost capturat.

- Detalii importante despre unul dintre romanii dați disparuți de mai bine de doua saptamani, de cand a inceput razboiul in Israel. Mai exact, barbatul cu dubla cetațenie este ținut ostatic de gruparea Hamas, in Fașia Gaza, a anunțat sambata seara Ministerului de Externe. Un roman din Israel este ținut…

- Soția romanului ținut ostatic de teroriștii Hamas a oferit un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Sambata seara, Ministerul de Externe a anunțat ca un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana este ostatic in Fașia Gaza.

- "Fiecare dintre aceste obiective sunt valabile prin ele insele", a declarat Guterres intr-un comunicat. "Ele nu ar trebui sa devina moneda de schimb si trebuie sa fie puse in aplicare pentru ca asa este corect" de procedat, a afirmat el."Gaza nu mai are apa, electricitate si alte bunuri esentiale",…

- Pe langa șocul atrocitaților comise de Hamas, alimentat continuu de numeroase clipuri video care circula pe rețelele sociale, locuitorii din Israel traiesc cu teama continua de teroriștii care s-au infiltrat, povestește pentru „Adevarul” o romanca care traiește in apropierea Fașiei Gaza.

- Fașia Gaza este cel mai mic dintre teritoriile palestiniene, casa pentru aproximativ 2,2 milioane de palestinieni inghesuiți pe o bucata de pamant de 41 de kilometri lungime și doar 10 kilometri lațime. Enclava e cuprinsa intre estul Marii Mediterane, Israel și Egipt. Deși nu e ocupata in mod oficial,…

- Lee Sasi, o tanara din Israel, a povestit cum a supravietuit atacului teroristilor Hamas la festivalul din Re'im, la granita cu Fasia Gaza, in ziua in care militantii palestinieni au declansat razboiul si au omorat sute de tineri care participau la festiv

- O artista din Germania, in varsta de 30 de ani, care participa la un festival in Israel, a fost confundata de teroristii Hamas, care au rapit-o, au dus-o in Gaza, au ucis-o si apoi au defilat cu trupul ei pe strazi.