Povestea românului devenit erou în Italia după ce a salvat doi copii de la înec Un roman de 48 de ani a devenit cetațean de onoare intr-un oraș din Italia dupa ce a salvat de la inec doi copii: „Nu sunt erou. Oricine in locul meu ar fi facut la fel”. Sorin Ursuț se afla in Italia de 19 ani, iar acum a devenit cetațean de onoare al localitații Cornate din Lombardia, scrie Il Giorno . In iunie anul trecut, romanul a salvat o fetița de 9 ani cazuta in raul Adda in timp ce era intr-o excursie cu tatal ei. Și tatal copilei s-a aruncat in apa in incercarea de a salva fetița, dar și-a pierdut viața. Tragedia a zguduit atunci intreaga comunitate. Corpul tatalui a fost gasit abia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ursuț, in varsta de 48 de ani, este un sofer roman de TIR care lucreaza in orașul Adda, din Italia. Acesta a primit titlul de cetațean de onoare dupa ce a salvat de la moarte doi copii, la diferenta de zece ani, in același loc.Totul a inceput in anul 2010, atunci cand Sorin, aflat in timpul sau…

- Sorin Ursuț, un șofer roman de TIR, a fost declarat cetațean de onoare al orașului Adda, din Italia, dupa ce a salvat a salvat viața a doi copii. Primul gest eroic facut de barbat s-a petrecut in 2010, iar la 10 ani mai tarziu, destinul l-a pus din nou intr-o situație similara.

- Sorin Ursuț a primit titlul de cetațean de onoare al localitații italiene unde traiește de 20 ani și a devenit un erou al comunitații, dupa ce a salvat de la moarte doi copii, din apele aceluiași rau, scrie Rotalianul , care preia postarea primariei din Cornate d’Adda. Șofer de TIR, romanul in varsta…

- Campania de vaccinare se indreapta spre „dezastru” in Lombardia din cauza unui sistem de programari defectuos, in conditiile in care aceasta regiune din nordul Italiei este cea mai afectata de pandemia de coronavirus, au admis luni responsabili politici locali, relateaza Agerpres.

- Un nou lockdown a fost instituit incepand de luni in Italia, vizand peste 40 de milioane de locuitori, din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa. Cu exceptia insulei Sardinia, unde exista foarte putine restrictii, toate regiunile din Italia sunt supuse regulilor care se…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, medicul Lavinia Ionescu, a declarat, marti, presei ca starea fetitei primita sambata de la Spitalul Husi este una "multumitoare" din punct de vedere al leziunilor pe care le are."Fetita a fost detubata, respira spontan inca din cursul…

- O romanca de 44 de ani, stabilita in Italia, mama unei fetite de doar 18 luni, a fost gasita fara suflare in pat. Tragedia s-a petrecut in localitatea Castrocielo din provincia Frosinone, in Lazio. Femeia nu s-a trezit de dimineața așa cum obișnuia sa faca zilnic, iar soțul ei a inceput sa se ingrijoreze…

- CARANSEBEȘ – Aleșii locali au aprobat propunerea primarului Felix Borcean ca actualul director medical al Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș și coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid, Singh Bhupinder, sa primeasca acest titlu onorific! In acest mod, i se recunosc reputatului chirurg…