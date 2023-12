Stiri pe aceeasi tema

- Polițist de 47 de ani, din municipiul Botoșani, gasit fara viața la Vlasinești cu pistolul langa el Astazi, 30 noiembrie, in jurul orei 10:30, am fost sesizați cu privire la faptul ca in comuna Vlasinești, a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impușcata la nivelul capului. In urma…

- Decorațiuni neobișnuite in Slatina. Primaria a amenajat un adevarat safari cu girafe, elefanți și lei pe langa bradul de Craciun. Lipsesc oamenii de zapada, renii și chiar Moș Craciun. Fotografia cu noile decoruri a fost publicata chiar de edilul din Slatina. El ii cheama pe localnici, vineri, de 1…

- Franța a refuzat extradarea lui Paul Philippe al RomanieiCurtea de Apel din Paris a refuzat miercuri sa-l predea Bucurestiului pe Paul Philippe al Romaniei, solicitarea de extradare fiind facuta, potrivit acestuia, in scop "politic", pentru a executa o condamnare intr-un caz de restituire ilegala…

- O mașina s-a RASTURNAT langa Aiud: O persoana, posibil incarcerata. Intervin pompierii din Alba pentru salvarea sa O mașina s-a RASTURNAT langa Aiud: O persoana, posibil incarcerata. Intervin pompierii din Alba pentru salvarea sa Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor…

- Puținii spectatori prezenți pe „Arcul de Triumf” la Romania U20 - Anglia U20, dar și telespectatorii prezenți in fața micilor ecrane, au ridicat din sprancene la startul partidei. Marea lor nedumerire: identitatea personajului surprins langa selecționerul Costin Curelea. Imbracat casual, in civil, nu…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca, in cauza ce a facut obiectul dosarului inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj sub numarul 529/P/2023, prin ordonanta din data de 23.09.2023 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul…

- Era aprilie 2020 cand pe malul Vaii Fizeșului, in zona numita popular „In rat”, in apropiere de Gherla, a fost gasit un caine de talie mare, spanzurat de un copac. Dupa trei ani, dosarul a fost inchis. La acea vreme, Norica Prigoana, o localnica mare iubitoare a patrupedelor, a facut un apel pentru…