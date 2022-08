Stiri pe aceeasi tema

- Inca difuzat și la 15 ani de la lansarea sa, ”Inima de Țigan” a fost una dintre cele mai populare producții de televiziune. Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Gheorghe Dinica, Denis Ștefan, Carmen Tanase dar și frumoasa Dana Hauer au facut ca serialul sa devina unul dintre cele mai urmarite in Romania.…

- ”Ne asteapta o iarna de prudenta si consum sobru, dar mai durabila decat alte tari”, a spus Roberto Cingolani intr-un interviu la postul de stat RAI. Cingolani a spus ca sistemul de depozitare al Italiei este plin in proportie de 75%, fiind pe cale de a atinge obiectivul de 90% inainte de iarna. El…

- Un salvamar din Dambpovița a decedat luni la Eforie Sud in timp ce incerca sa salveze viața unui tanar care s-a aventurat in larg, deși era arborat steagul roșu, relateaza DobrogeaTV . Cei doi barbati de 28 de ani, din Ialomița, și 48 de ani, din Dambovița, au fost scosi din apa inconstienti si nu…

- ”Tara noastra are parte de o larga sustinere din partea SUA. Astazi am avut o serie de intalniri de lucru cu mai multi membri ai Departamentului de Stat. M-am intalnit cu C.S. Eliot Kang – Assistant Secretary – Bureau of International Security and Nonproliferation – Department of State. Experienta lui…

- Un turist strain care si-a petrecut concediul in anul 1964 pe litoralul romanesc s-a plans autoritatilor de la Bucuresti ca nu a avut unde sa-si cheltuiasca banii. El a reclamat faptul ca in statiunea Mamaia nu exista nicio modalitate de distractie, ca angajatii nu sunt ospitalieri, iar romanii nu stiu…

- The Minister of Transport and Infrastructure, Sorin Grindeanu, said on Thursday, on the construction site of the Craiova - Pitesti Express Road, that he was aware of the problems at Bucharest metro Metrorex related to the non-payment of some invoices for maintenance and that he understood that every…

- CNN a venit cu un TOP al celor mai bune destinații de vizitat in Europa. Printe locurile recomandate sunt și munții Apuseni din Romania, potrivit libertatea.ro.Jurnaliștii CNN scriu ca o calatorie in Apuseni poate sa fie o vacanța de vara ideala.

- Romania se afla in randul celor mai bune si ieftine tari europene pe care sa le descoperi intr-o calatorie cu masina, potrivit unui studiu realizat de un site de cautare global pentru calatorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…