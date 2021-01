Povestea românului botezat de Adolf Hitler. Ce secret ascunde certificatul lui de naștere, de fapt Un pensionar pe nume Adolf Ernst Stadler spune ca a fost botezat la naștere de catre insuși Adolf Hitler și ca a gasit și dovezi, potrivit mirror.co.uk. Povestea romanului botezat de Adolf Hitler Lui Adolf Ernst Stadler a spus ca i s-a spus ca Fuhrer-ul a fost nașul sau, dar nu a putut sa confirme […] The post Povestea romanului botezat de Adolf Hitler. Ce secret ascunde certificatul lui de naștere, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Neamt au gasit in podul unui iesean din localitatea Alexandru Ioan Cuza un coif corintic vechi de 2.500 de ani. Barbatul e si el socat de ce secret ascunde obiectul de bronz. Totul despre coiful corintic gasit intr-un…

- S-a aflat cine este barbatul cu coarne care a luat cu asalt Capitoliul din America. Ce secret murdar ascunde acesta, vedeți in articolul de mai jos. Cine este intrusul cu coarne de la Capitoliu. A devenit cunoscut pe toata planeta Lumea a aflat cine este, de fapt, barbatul cu coarne care a intrat cu…

- Irina Deaconescu a nascut in urma cu doua luni, dar deja și-a intrat bine in rolul de mama. Tanara este atat de protectoare incat nu a lasat pe nimeni in preajma fetiței, pana acum cateva zile, la botez. Tot pentru ca este foarte grijulie, influencerița a ținut secret frumosul eveniment.

- Iulia Albu a decis sa nu se mai ascunda, astfel ca și-a scos iubitul la inaintare, dupa ce o buna perioada de timp l-a ținut departe de ochii curioșilor. Povestea lor de iubire este una serioasa, mai ales dupa declarațiile de dragoste pe care diva i le face public partenerului ei.

- Mulți nu știu, dar exista un ingredient pe care toata lumea il are in bucatarie și pe care majoritatea il folosim dat fiind faptul ca se afla in compoziția unor produse de curațat aflate pe piața. Despre ce e vorba, care sunt beneficiile lui și ce secret ascunde? Ingredientul minune din bucatarie. Ar…

- Cantareața de muzica lautareasca Cornelia Catanga (62 ani) a avut multe cumpene la viața sa, prima fiind inca din primele zile de viața, cand era sa moara. Artista cantarea 850 de grame cand a venit pe lume și nimeni nu a crezut ca ea va mai trai cu așa o greutate mica. In cadrul unui interviu acordat…