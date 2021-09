Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este, de departe, cea mai populara jucatoare de tenis romanca din lume, insa situația nu a fost dintotdeauna așa. Cand era in liceu, colega ei de banca era o sportiva mult mai cunoscuta decat ea. Despre cine este vorba, de fapt. Cine este sportiva Anamaria Sebe, fosta colega de banca a…

- Adda se mandrește cu baiețelul sau, Alex, in varsta de cinci ani. Micuțul reușește sa o impresioneze mereu pe mama lui, fapt ce s-a intamplat și de aceasta data, astfel ca artista a ținut sa impartașeasca cu urmaritorii ei sentimentele și trairile care au incercat-o in momentul in care Alex i-a oferit…

- Sarah Adams, mama unui soldat britanic ucis in Afganistan, spune ca nu poate dormi uitandu-se la scenele "devastatoare" cu talibanii care au preluat controlul asupra Afganistanului. Ea a marturisit: "Trebuie doar sa incerc sa ma gandesc ca James nu a murit in zadar sau ca nu am pierdut atatea vieti…

- In anul 2016 au fost puse bazele parteneriatului strategic dintre Municipiul Aiud și Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Alba. Datorita acestui parteneriat Crucea Roșie a venit mereu in sprijinul comunitații aiudene atunci cand a fost nevoie, fie ca vorbim despre ajutoare de urgența…

- Moartea Madalinei Manole, in urma cu 11 ani, a venit ca un fulger pentru toți cei care au iubit-o, dar in special pentru parinții și fratele sau. In toata aceasta perioada, familia nu a incetat o secunda din incercarea de a razbuna moartea „fetei cu parul de foc”, dar din pacate, speranțele lor s-au…

- Programul „Litoralul pentru Toti” a avut un succes deosebit si a reprezentat un test pentru operatorii de pe litoral, greu incercati de restrictiile impuse, in anul 2020, in contextul aparitiei virusului Sars-Cov-2, se mentioneaza intr-un comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Rata somajului la noi a scazut luna de luna in acest an, iar economia are cea mai rapida revenire dupa o criza economica din ultima suta de ani, apreciaza premierul Florin Citu, luni, intr-o postare pe pagina de Facebook.

- Fast and Furious 9 a incasat 70 de milioane de dolari in box-office-ul nord-american in weekend-ul trecut. Datorita restrictiilor COVID-19, box office-ul american s-a prabusit cu 80% anul trecut, potrivit The Hollywood Reporter. Valoarea este suficienta pentru a bate vechiul record din era pandemiei,…