Stiri pe aceeasi tema

- Doamnele din lumea buna a L.A.-ului ii asculta sfaturile in materie de vestimentatie. Iar rochiile si bijuteriile ei au cucerit Hollywoodul. Sa patrundem, alaturi de ea, in culisele modei si ale evenimentelor de red carpet din Cetatea Filmului Am intalnit-o prima oara pe Aura Cercel (48) prin 2007,…

- Absolventii de clasa a VIII-a sustin, astazi, prima proba a examenului de Evaluare Nationala. Sesiunea incepe cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Examenul continua miercuri, 13 iunie, cu proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba de limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi…

- Cum l-a cunoscut Georgiana Lobonț, una dintre cele mai iubite artiste din Ardeal, pe soțul ei. La doar 24 de ani are tot ce si-ar fi putut dori: o cariera in plina ascensiune, un sot iubitor, iar pentru ca iubirea lor sa fie completa Dumnezeu le-a daruit un copil. Georgiana si sotul ei, Rares, si-au…

- Simona Halep a intrat in clasa I in anul 1998 si a absolvit clasa a VIII-a B in anul scolar 2005/2006, scrie ziuaconstanta.ro. Imaginea si comportamentul ei din scoala nu difera deloc de cele actuale. Citeste si Simona Halep, GEST IMPRESIONANT. Ce a facut liderul WTA cu o parte din banii castigati…

- Jean Paul Gaultier este un celebru creator de moda nascut in data de 24 aprilie 1952, in Arcueil, Franta.Gaultier nu a luat niciodata lectii de design vestimentar dar a inceput sa trimita schite la faimosi stilisti de la o varsta destul de frageda, potrivit wikipedia.org. Pierre Cardin a fost impresionat…

- Ambsale Aberra, un cunoscut designer care realiza ținute pentru actrițe de la Hollywood, a murit la varsta de 64 de ani. Creațiile sale vestimentare au aparut in producții celebre, cum ar fi Runaway Bride sau Grey's Anatomy. Reprezentanții companiei au confirmat trecerea…

- Amsale Aberra, designer apreciat de vedetele de la Hollywood, care a creat rochii ce au fost purtate in filme precum „Runaway Bride” si „Grey’s Anatomy”, a murit la varsta de 64 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Hollywood Reporter.Citeste si: Moarte SUSPECTA intr-un sediu al Politiei: Un agent,…

- Problema a fost postata pe site-ul PerrieBreeks și a adunat peste 500 de comentarii de la adulții care incercau sa o rezolve. Deși este o problema pentru elevii de clasa a V-a, parinții au intampinat dificultați in a o rezolva . Sute de internauți s-au straduit sa-i gaseasca soluția, foarte puțini au…