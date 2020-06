Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai utila arma pe care am avut-o impotriva virusului a fost distanțarea sociala. Potrivit experților, carantina a contribuit la evitarea unui numar extrem de mare de decese cauzate de noul virus. In cazul in care am fi continuat sa umblam liberi pe strazi, lucrurile ar fi stat complet altfel acum.…

- Un barbat din California fost pus sub acuzare dupa ce ar fi otravit intenționat opt oameni fara adapost cu o substanța descrisa ca fiind "de doua ori mai puternica" decat spray-ul cu piper, informeaza BBC. Acest produs conține Capsaicina, un alcaloid care se gasește in diferite specii de ardei iute…

- Valurile bioluminescente in sudul Californiei atrag numerosi oameni pe masura ce plajele se redeschid dupa aproximativ o luna de cand accesul a fost interzis ca masura de prevenire a raspandirii Covid-19.

- Cel mai mare studiu facut in Statele Unite, de Universitatea Stanford, pentru a afla adevarata dimensiune a epidemiei de COVID-19 releva ca numarul celor infectati este de zeci de ori mai mare decat cifrele oficiale, scrie The Guardian, conform Mediafax.Studiul, realizat de cercetatori de…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in lume a depasit 600.000 de la depistarea virusului in urma cu trei luni in China, potrivit cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, scrie The Guardian.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata…

- Conceptul de ”meme” a fost introdus in contextul discutiei despre principiile evolutiei si este menit sa explice de ce anumite idei sau culturi se dezvolta si evolueaza. Exemple de astfel de meme-uri sunt melodiile, moda, tehnologia sau chiar bancurile.

- Dimineața zilei de vineri, 27 martie, aduce și vestea celui de-al 24-lea deces al unei persoane infectate cu coroanvirus in Romania. Este o femeie de 80 de ani din Bacau. Decesul femeii a fost anunțat in noaptea de joi spre vineri. Este vorba despre o femeie de 80 de ani, din județul Bacau, internata…