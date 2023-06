Povestea profesorului de geniu, Ted Kaczynski, devenit terorist. Cum l-a prins FBI

Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, Luminița Anghel a fost la un pas de moarte din cauza unei boli moștenite de la tatal ei. Este vorba despre trombofilie, afecțiune despre care nu știa ca o are și care a fost foarte aproape sa o ucida. In urma cu patru ani, artista a primit diagnosticul de trombofilie, iar viața i-a fost salvata…

- Un tratament testat contra cancerului de san in stadiu incipient a reușit sa reduca riscul de recidiva cu 25%, potrivit rezultatelor unui vast studiu clinic publicat vineri, reprezentand o speranța pentru numeroase paciente, transmite AFP. Aceste rezultate preliminare au fost prezentate in cadrul celei…

- Connect-R are o poveste de viața impresionanta, iar fanii au luat parte la toate momentele dificile din viața lui. Unul dintre acestea este cel in care a consumat substanțe interzise, iar acestea au inceput sa ii afecteze viața. Connect-R a marturisit, in cartea lui, ca și-a gasit puterea in spiritualitate…

- Organizația Mondiala a Santații (OMS) vine cu cifre care evoca tragedia la scara globala provocata de pandemia de coronavirus: aproape 337 de milioane de viața pierduți din cauza Covid-19. Potrivit OMS, in doi ani de pandemie, coronavirusul, aparut in China la sfarșitul anului 2019, a costat 336,8 milioane…

- Momente de cumpana in urma cu puțin timp pentru Aida Parascan. Fosta caștigatoare Masterchef a vazut moartea cu ochii, in urma unui accident de mașina. Cu o voce tremuranda, printre lacrimi, aceasta ne-a povestit cum s-a intamplat totul, dar și cum a scapat ca prin minune. Aida Parascan se indrepta,…

- Revine pe tapet `Vatican girl`: Daca vor ancheta poate dura foarte puțin. O simt in viața"Daca Vaticanul vrea, ancheta poate dura foarte puțin", a afirmat Pietro Orlandi, fratele Emanuelei, o cetațeana a Vaticanului disparuta in 1983 la varsta de 16 ani. Fratele Emanuelei Orlandi nu renunța și duminica…

- In urma violențelor și tensiunilor inregistrate luni in marile orașe din Franța, un polițist a suferit arsuri și aproximativ alți 108 polițiști au fost raniți, dintre care circa 20 la Paris, a declarat Gerald Darmanin, transmite HuffPost. Ministrul francez de Interne a mai precizat ca 291 de persoane…

Preafericitului Parinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de binecuvantare la sarbatoarea Bunei Vestiri, cu prilejul manifestarilor pro-viata de sambata, 25 martie 2023.