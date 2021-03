Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de peste 18 ani petrec in medie cu 1-2 ore mai mult decat baietii in activitatile domestice, conform unui studiu realizat de Fundatia World Vision Romania. ‘O fata de 18 ani din mediul rural lucreaza in medie 3, 4 ore zilnic in gospodarie fata de 2,1 ore cat lucreaza baietii, iar acest lucru…

- Platforma Red-Religie.ro a lansat vineri secțiunea dedicata profesorilor care predau Religie și Limba și cultura romana in diaspora. Platforma este o inițiativa a Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazar” Cluj-Napoca la care au colaborat profesori din toata țara, potrivit basilica.ro. Lansarea…

- S-a stins din viața Alexei Revenco, vocea inconfundabila de la Radio Moldova. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Direcției Cultura a municipiului Chișinau."Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite atunci cand cineva pleaca pentru totdeauna.

- Ministerul Sanatații a publicat pe Facebook un mesaj prin care românii sunt rugați sa ramâna acasa de Anul Nou și sa nu organizeze petreceri, fiindca „o singura noapte cu prietenii poate costa o viața”: „Poate nu a ta, ci a parinților…

- Anul trecut povesteam tot aici, in Unica (mulțumesc pentru gazduire intre pagini de peste un an jumatate deja), cat de mult cred in Craciun și mai toate motivele aveau legatura cu „impreuna”. Oare cum o sa facem sa fim impreuna anul acesta? Tehnologia poate ne va ajuta un strop – parca vad cum mancam…

- Google și Facebook s-au înțeles sa se ajute reciproc daca vreuna dintre companii se va confrunta vreodata cu o investigație privind pactul lor de a colabora în ceea ce privește publicitatea online, scrie CNBC.Știrea publicata inițial de Wall Street Journal se bazeaza pe versiuni…

- Pelle Alsing, tobosarul trupei Roxette, a murit la varsta de 60 de ani. Vestea a fost anunțata pe pagina oficiala a celebrei trupe de catre solistul Per Gessle. Pelle Alsing, membrul formație suedeza de muzica pop-rock Roxette, s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Fara sa fie precizata cauza…