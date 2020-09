Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți locuitori din Deveselu s-au dus, dupa inchiderea urnelor, la mormantul lui Ion Aliman, primarul PSD care a primit cele mai multe voturi la alegerile locale de duminica. Acesta a murit in urma cu zece zile de Covid-19, potrivit HotNews. Zeci de localnici s-au dus la cimitir și au aprins lumanari…

- Ion Aliman, primarul din Deveselu, care a murit 17 septembrie din cauza COVID 19, a castigat alegerile locale de duminica. A primit 1.020 de voturi din cele 1.600 exprimate in comuna, relateaza Gazeta Noua, potrivit Digi24.Aliman candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar.Pentru ca a murit…

- Candidatul PSD, Ion Aliman a decedat acum doua saptamâni, dar buletinele au ramas definitive, el nu a mai putut fi scos de pe buletinele de vot și a fost susținut în continuare. În comuna Deveselu din Olt, cea care…

- Incredibil dar adevarat! Primar mort in urma cu doua saptamani, a fost reales in funcție Ion Aliman, primarul din Deveselu, județul Olt, mort in urma cu doua saptamani dupa ce s-a infectat cu coronavirus, a fost reales in funcție. Oamenii din Deveselu l-au votat pe Aliman, cu toate ca știau ca acesta…

- Numele primarului decedat al comunei Deveselu, Ion Aliman, care candida la scrutinul de duminica pentru un nou mandat, din partea PSD, ramane pe buletinele de vot deoarece aceste documente au fost tiparite inainte de decesul candidatului, potrivit reprezentantilor Biroului Electoral Judetean (BEJ)…

- Primarul din Deveselu, Ion Aliman, a murit in dimineața zilei de joi, 17 septembrie, in jurul orelor 5:30. Ion Aliman a decedat din cauza infecției cu coronavirus. A inceput sa se simta rau in urma cu doua saptamani, dar a crezut ca este vorba despre o mica raceala. Edilul s-a stins fix cu 10 zile […]…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a incetat din viata, joi dimineata, pe patul Spitalului Colentina, unde se afla internat in urma unor complicatii dupa infectarea cu virusului Sars-Cov2. Un politist in varsta de 48 de ani a murit de Covid. Lasa trei copii orfani Aliman fusese…

- Ion Aliman a decedat joi, 17 septembrie, in jurul orei 5,30. Primarul din Deveselu a inceput sa se simta rau in urma cu doua saptamani, dar a crezut ca este vorba despre o "mica raceala". Asta spunea in ultimul interviu acordat in exclusivitate pentru Adevarul.