- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus duminica, la Cluj, ca Partidul Național Liberal este mult mai mare, dupa ce Florin Cițu și-a prezentat echipa de susținatori pe scena conferinței de alegeri a filialei, arata Mediafax. Reacția lui Orban vine dupa ce Florin Cițu i-a chemat pe scena pe toți susținatorii…

- Presedintele PNL Alba, Mircea Hava spune, într-o postare pe Facebook, ca în PNL e prima data când ”unitatea e greu încercata de disperarea unora de a ajunge unde nu merita, prin nimic altceva decât jocuri de culise si cutite înfipte-n spate”. Hava lanseaza…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- Secretarul general adjunct al PNL București, Adrian Moraru, acuza ca agenți privați de paza l-au imbrancit pe președintele partidului, Ludovic Orban: „A fost o premiera - președintele este imbrancit de niște gorile cu ceafa lata platite sa și care i-au zis sa faca pași”. „Mi-am propus sa nu…

- Premierul Florin Citu reactioneaza la scandalul din PNL Timis, unde presedintele Alin Nica il acuza pe Ludovic Orban pentru neregulile de la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara. Daca Orban i-a dat o replica acida lui Nica, Citu ii multumeste liderului banatean pentru sustinere. "Mulțumesc…

- Premierul Florin Cîțu își continua campania electorala pentru șefia PNL și-l ataca pe Ludovic Orban într-o noua postare pe Facebook transmițând liberalilor ca, daca va fi ales președinte al partidului, va susține doar membri PNL la primariile de sector.”Mesaj ferm pentru…

- Zice tabara Cițu, raspunde și tabara Orban! Dupa atacul lui Emil Boc la Ludovic Orban , a venit imediat replica oamenilor actualului lider PNL, scoțand ce au de la naftalina. Deputatul PNL Costel Barbu, aliat al lui Orban, ii pune oglinda trecutului in fața lui Boc, intreband retoric: „Ce incredere…