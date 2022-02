Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu devastator a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Vladomira, comuna Trifești, județul Iași. Pompierii au intervenit de urgența, insa pana la venirea lor, doi copii cu varsta cuprinse intre 3 și 4 ani au fost salvați de un barbat. Copii au fost salvați de un barbat de 50 de ani La…

- Un medic ginecolog din Olanda și-a folosit propria sperma in cel puțin 21 de cazuri in care a oferit tratamente de fertilitate pentru pacienți care iși doreau sa devina parinți, potrivit unei investigații citate de The Guardian.

- Ieri a fost cel mai mare numar de noi infectari inregistrat la un sfarsit de weekend, in aceasta pandemie. 1.113 noi cazuri au fost raportate, incidenta pe judet a ajuns la 8,95 la mia de locuitori, iar pe municipiu resedinta de judet la 12,97 la mia de locuitori. Cele mai mari incidente pe judet sunt…

- O gospodarie din localitatea Comarna, comuna Comarna, Județul Iași in decurs de trei zile a avut nevoie de intervenția pompierilor militari ieșeni. Daca in data de 24 ianuarie 2022, incepand cu ora 20:25, echipaje de interventie din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea…

- La zece ani, o fetita din judetul Iasi este printre primii in clasa si are visuri mari, sa devina medic. Doar ca acasa, parintii si cei cinci frati pe care ii are stau cu totii intr-o singura camera.

- Un copil de trei ani, cu o intervenție pe cord, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, la SJU Bacau, de unde medicii l-au transferat de urgența la Spital ”Sfanta Maria” din Iași. Copilul este in stare critica, in secția ATI și are nevoie de o noua... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O tanara de 17 ani a fost lovita de tren joi dupa-amiaza la Targu Frumos. Fata a fost preluata de un echipaj medical si adusa in stare grava la Spitalul „Sfanta Maria" din Iasi. Reprezentantii Spitalului de Copii spun ca pacienta este momentan investigata in Unitatea de Primire a Urgentelor. "Starea…

- La Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi se constata, in ultima vreme, o scadere accentuata a cazurilor de infectare cu SARS CoV-2. Managerul institutiei, Alina Belu, a precizat ca la Terapie Intensiva nu sunt internati mai mult de doi pacienti, spre deosebire de acum trei saptamani, cand erau in…