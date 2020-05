Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 aprilie 2020 a avut loc Channel Trends+Visions, targul virtual ALSO pentru industria IT. Dupa marele succes al noii versiuni digitale a CTV din Germania, Austria și Elveția, aceasta a fost lansata la nivel internațional. Evenimentul s-a desfașurat concomitent pe șapte platforme in 20 de țari in…

- Trecerea in vesnicie a parintelui Mircea Basarab, personalitate marcanta a diasporei romanesti din Germania, a fost anuntata marti pe site-ul oficial al mitropoliei.„In Marțea Luminata, Hristos Cel inviat l-a chemat la viața veșnica pe vrednicul Sau slujitor Parintele Prof. Dr. Mircea Basarab,…

- Mai multe tari europene incep saptamina cu masuri provizorii de relaxare a interdictiilor din timpul epidemiei. Ridicarea treptata a masurilor de carantina este influentata de incetinirea ratei infectiei si capacitatii mari de testare pentru o identificare rapida a contactilor. Se reaprind la viata…

- Cercetarile realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere. Intr-un…

- Ziua Pacalelilor este un motiv sa te razbuni intr-un mod discret pe cei care te-au enervat peste an sau un prilej sa dovedesti prietenilor umorul tau deosebit. 1 Aprilie este și cea mai surprinzatoare zi din an… cand trebuie sa iti sporesti atentia. Anul acesta, in contextul pandemiei de #coronavirus…

- Numarul total al cazurilor de coronavirus din Italia a ajuns la 35.713 de la 31.506. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii romani care vin din state cu peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus vor fi izolati la domiciliu…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 158 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Spania – 50 locuri de munca pentru: muncitor agricol;Germania – 43 locuri de munca pentru: asistent stomatologie, bucatar, camerista/roomboy, lucrator in producția de…