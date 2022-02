Povestea pisicii din biroul primarului In orașul Liov din Ucraina o pisica s-a așezat bine merci pe scaunul primarului. Cum așa? Ce se intampla și cum de se lafaie o felina in biroul unei oficialitați. Sa parcurgem povestea… Levchik (Leuț, in romana), o pisica tigrata, a devenit pisica primariei, dupa ce a fost salvata dintr-un copac. Tigrata a trait pana in toamna anului 2020 pe strazile orașului Liov, din vestul Ucrainei.Dupa ce a fost salvata din copacul care se afla in apropierea primariei din orașul ucrainean, aceasta a devenit „pisica oficiala” a instituției, potrivit The Moscow Times. Primarul Andrii Sadovii fiind acela care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Levchyk este o pisica tigrata care a trait pana in toamna anului 2020 pe strazile orașului Liov, din vestul Ucrainei. Dar de atunci soarta ei s-a schimbat complet: și-a facut loc in biroul primariei și este celebra pe internet.

