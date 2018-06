Povestea ”pensionarei-extraterestre” din Dolj Copiii si localnicii din orasul Bechet, judetul Dolj invata sa mearga pe role și sa faca mișcare de la o fosta profesoara, care ține lecții gratis, din pasiune. (Promotiile zilei la monitoare) Marga Glavan merge sa iși bea cafeaua de dimineața, sa faca cumparaturi sau sa iși plateasca facturile doar pe role. CANCAN.RO, SITE-UL NR. […] The post Povestea ”pensionarei-extraterestre” din Dolj appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Murgași, din județul Dolj, a pierdut un proces și ar urma sa plateasca aproape 400.000 de euro din bugetul local pentru o datorie pe care o are la banca o fosta jurista a instituției. (Promotiile zilei la monitoare) Primaria are un buget de doua milioane de lei, adica aproximativ cat este valoarea…

- Scene absolut revoltatoare la Vaslui! O serie de imagini publicate pe Facebook surprind cum o mama, cu sticla de bautura in mana, iși indeamna copiii sa bea bere ca sa le treaca foamea. (Promotiile zilei la monitoare) „Luați li voi sa beți din sticla o gura de bere și va trece. Nu vedeți ca nu sunt…

- O fosta profesoara de sport din judetul Dolj ii invata pe copiii din orasul Bechet sa mearga pe role si sa faca miscare. Marga Glavan merge sa isi bea cafeaua de dimineata, sa faca cumparaturi sau sa isi plateasca facturile doar pe role.

- Copiii, tinerii și nu numai, din orașul doljean Bechet, sunt invitați sa participe vineri, 1 iunie, la o plimbare cu rolele pe strazile din oraș. Inițiativa ii aparține profesoarei de educație fizica și sport, Marga Glavan, care are un club, ...

- Tenorul Daian Dinulescu nu și-a revenit din șocul trait dupa ce a aflat ca fiul sau de doar noua ani și-a injunghiat mortal bunica. Deși trece prin momente grele, tatal copilului ucigaș a accpetat sa vorbeasca despre moștenitorii sai și fosta soție, care e medic oncolog. (Promotiile zilei la monitoare)…

- Aparent, sunt doar cateva fotografii banale in care un puști este ilustrat cu o geanta in mana, in centru Chișinaului.(Promotiile zilei la monitoare) Doar ca in spatele acestor imagini și a chipului pueril al baiețelului sta o poveste impresionanta ce a emoționat multa lume din mediul virtual.(CITEȘTE…

- Un barbat din Ramnicu Rarat a vrut sa-și ia viața de doua ori, disperat ca iubita i-a interzis sa-și vada copiii. Daniel Valcu a dezvaluit, la Acces Direct, cum viața lui este acum un calvar, dupa ce mama copiilor lui a plecat in Italia, alaturi de micuți. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa…